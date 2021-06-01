Число преэклампсий у беременных в Свердловской области снизилось на 20% с 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Врачам в Свердловской области удалось менее чем за 2 года снизить число тяжелых осложнений (преэклампсий) при беременности у женщин на 20%. Достичь такого результата удалось, в частности, благодаря введению специального скрининга, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС главный врач клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка" Елена Николаева.

Преэклампсия представляет собой достаточно распространенную патологию развития плода. При ее появлении у беременной резко поднимается давление в сосудах, кровяные клетки начинают массово гибнуть, а работа печени и почек серьезно нарушается. Как правило, она возникает на последних месяцах беременности.

"Самый главный наш результат - это то, что на 20% мы все-таки снизили количество тяжелых случаев преэклампсий и тяжелых эклампсий (судорожный синдром у беременных с преэклампсией - прим. ТАСС)", - сказала Николаева.

Достичь этого удалось благодаря скринингу на преэклампсию у беременных женщин, проводить который в регионе начали в сентябре 2019 года.

Николаева отметила, что в Свердловской области это осложнение встречается примерно у 1 500 женщин.