Первый после перерыва из-за пандемии "Поезд здоровья" с детьми Урала отправился на юг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Первый в 2021 году "Поезд здоровья" с юными жителями Свердловской области отправился к Черному морю 1 июня. Всего в текущем году благодаря этому проекту отправятся отдыхать на Черноморское побережье более 1,6 тыс. детей региона, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области.

Свердловская область с 2010 года централизованно отправляет детей, показавших отличные результаты в учебе, а также наиболее нуждающихся в санаторном оздоровлении, на побережье Черного моря, в санаторий "Жемчужина России". В 2020 году из-за пандемии коронавируса "Поезд здоровья" не возил детей к Черному морю.

"Первый в текущем году "Поезд здоровья" с юными жителями области отправился на юг, к Черному морю. В пути дети не скучают. Они проводят время за интересными играми, мастер-классами, презентациями своих территорий", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, на всем пути следования детей сопровождают высококвалифицированные педагоги, психологи - всего 58 сопровождающих. Организовано трехразовое питание в трех вагонах-ресторанах. "В текущем году разрешение на отправление "Поезда здоровья" было получено, а организаторы детского отдыха заверили нас в его абсолютной безопасности. В 2021 году более 1,6 тыс. детей из 72 муниципальных образований за лето станут пассажирами "Поезда здоровья", - приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной.

Отмечается, что в текущем году отдых детей из Свердловской области на Черном море проводится в три смены.