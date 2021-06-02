Вклад креативных индустрий в ВРП Югры достиг 2,1%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) довели вклад креативных индустрий в валовой региональный продукт (ВРП) до 2,1%. Об этом сообщила в среду губернатор Наталья Комарова на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По оценкам АСИ, доля креативных индустрий в ВРП у нас в регионе составляет 2,1%, в России 4,9%, в развитых странах - от 8% и выше", - сказала Комарова в ходе панельной сессии "Роль креативных проектов в развитии творческих городов" без уточнения подробностей.

Комарова добавила, что креативный сектор экономики - потенциал развития территорий и малых, сельских территорий. "Здесь есть большой потенциал для ремесленничества. Большой город надо с биноклем рассматривать, чтобы увидеть его лицо, а малые поселения - ярче и сразу можно со своими характеристиками идентифицировать", - отметила Комарова.

Ранее она сообщала, что власти Югры намерены довести вклад креативных индустрий в ВРП региона минимум до 0,5% к 2024 году, создав к этому времени не менее четырех арт-резиденций. Комарова отмечала, что региону для развития креативных индустрий к 2024 году понадобится не менее пяти тыс. различных специалистов. Их планируется обучить в Югре на базе арт-резиденций.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Югры, ВРП региона по итогам 2020 года составил 4 трлн рублей против 4 трлн 450,15 млрд рублей в 2019 году. Ожидается, что в 2021 году он должен вырасти до 4 трлн 116,98 млрд рублей, в 2022 году - до 4 трлн 355,14 млрд рублей, а в 2023 году - до 4 трлн 435,32 млрд рублей.

Комарова ранее сообщала, что в Югре к 2024 году будет сформирована экосистема поддержки и развития креативных индустрий. Ключевыми ее элементами станут арт-резиденции, запущенные как минимум в четырех городах. Открыты две из них - в Нижневартовске и Сургуте, где талантливые местные жители могут создавать полезные для Югры мультимедиа проекты, а также стать участниками мастер-классов, лекций и тренингов. Также ожидается открытие арт-резиденций в Ханты-Мансийске и Нягане.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.