Родителей погибших из-за пожара четырех детей в Тюмени обвинили в мошенничестве

ТЮМЕНЬ, 2 июня. /ТАСС/. Родители четырех детей, погибших из-за пожара в жилом доме в садовом товариществе "Малинка" города Тюмени в сентябре 2020 года, обвиняются не только в оставлении в опасности, но и в мошенничестве, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области в среду.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении супругов 1985 и 1989 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ ("Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере")", - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что сгоревший дом был куплен многодетными родителями по программе "Молодая семья" с использованием средств материнского капитала. "Обвиняемые предоставили в администрацию города ложные сведения о стоимости дома, завысив его цену, а незаконно полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению", - отметили в пресс-службе.

30 сентября 2020 года в жилом доме в "Малинке" из-за неисправности электропроводки произошел пожар, после его ликвидации было обнаружено тело четырехлетней девочки. Еще трое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, но, несмотря на усилия медиков, умерли. Во время пожара дети находились в доме без родителей.