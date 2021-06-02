В логе реки в Тюмени обнаружили останки двух человек, захороненных более 50 лет назад

ТЮМЕНЬ, 2 июня. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения останков двух людей в логе реки Тюменки. Согласно заключению эксперта, давность захоронения составляет не менее 50 лет, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Следственными органами СК России по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков в логе реки Тюменки, протекающей недалеко от жилых домов, расположенных в Тюмени. Костные останки, принадлежащие двум людям, были обнаружены при проведении работ по облагораживанию территории лога реки", - говорится в сообщении.

В ходе процессуальной проверки были опрошены очевидцы, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и другие. "Согласно заключению эксперта при исследовании костных останков, давность захоронения составляет не менее 50 лет, вместе с тем, учитывая особенности почвы, не исключается более поздний срок давности их захоронения. Установить причину смерти не предоставляется возможным", - уточнили в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.