"Григорьевские сады" на Урале начали развивать агротуризм

ТАСС, 2 июня. Агротуризм начали развивать на территории уральского предприятия на "Григорьевские сады". За почти два месяца запуска проекта агропредприятие заработало 2 млн рублей, рассказала на ежегодном форуме-выставке "Сады России и СНГ" управляющая плодово-ягодными садами "Григорьевские сады" Ольга Сегаль.

"Мы начали активно продвигать агротуризм, в этом году мы начали с него зарабатывать реальные деньги. Мы подумали и сделали предложения в школы, предприятия по поводу прохождения корпоративных тренингов, свадеб и обучающих курсов для школьников. На конец апреля-май мы заработали 2 млн рублей на монетизации садов", - сказала Сегаль.

По ее словам, в пруд для капельного полива была запущена рыба, где посетители могут платно рыбачить, создан берег, который сдается как зона отдыха, также предприятие предлагает зоны для фотосессий и прогулки на лошадях.

"В рамках корпоративных тренингов люди приезжают и платят нам, чтобы поработать, пополоть, посажать и получается сплочение коллектива, некоторые предприятия приезжают со своими психологами и проверяют стрессоустойчивость своих сотрудников, это крупные компании. По поводу школьников, к нам приезжают целые классы с родителями, мы им показываем сады, учим сажать, ищем с ними на развалинах с помощью металлоискателя монеты, дети уезжают под впечатлением, мы с детств в этих детях формируем своего дальнейшего потребителя, они знают сады. Это работа не только с точки зрения агротуризма, это работа на перспективу по лояльности потребителя к торговой марке", - добавила Сегаль.

По данным компании, единственные на Урале интенсивные плодово-ягодные сады "Григорьевские сады" расположены на стыке Челябинской и Свердловской областей, вблизи деревни Григорьевка Каслинского района. Здесь выращивают яблоки, груши, смородину, жимолость, малину, крыжовник, сливу, вишню, облепиху. Предприятие располагается на площади 850 га.

Агротуризм на Урале развивают десятки компаний, в основном, это гастротуризм.

Об агротуризме

26 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий развитие в России сферы сельского туризма (агротуризма). Проектом, в частности, предлагается дополнить закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Сельский туризм определяется как "туризм, предполагающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек с предоставлением услуг по временному размещению (пребыванию), питанию, организации досуга, экскурсионных и иных услуг".

Также предлагается дополнить закон "О развитии сельского хозяйства" пунктом о развитии аграрного туризма и поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые организуют такой туризм.