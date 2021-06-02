Еще один эпизод о превышении полномочий выявили в деле экс-главы курганского ГУ МЧС

ТАСС, 2 июня. Следователи выявили еще один эпизод преступления бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова, квалифицирующийся ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Рожков был задержан и арестован 27 марта прошлого года. В феврале 2021 года ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения") и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

"В настоящее время в производстве следственного управления находится уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего начальника ГУ МЧС по Курганской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий при проведении проверочных мероприятий на соответствие требованиям пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе, уточнив, что сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на "установление обстоятельств указанного преступления и закрепление доказательственной базы".

По данным следствия, с марта по апрель 2018 года Рожков был председателем комиссии по приемке продукции по гособоронзаказу, знал о существенных недостатках поставленной техники, но организовал приемку робототехнических средств и составление фиктивных актов о соответствии их техническим условиям, лично подписал и представил к последующей оплате в МЧС России. В результате за непригодную к эксплуатации технику из бюджета поставщику было необоснованно перечислено более 56,5 млн рублей. Также установлено, что с февраля 2019 года по февраль 2020-го Рожков незаконно пользовался в своих личных целях специализированной и спасательной техникой регионального управления МЧС.

Также следствие установило, что в сентябре 2019 года Рожков для того, чтобы избежать снижения своего денежного содержания из-за истечения срока временного исполнения служебных обязанностей начальника ГУ МЧС России по области, сообщил главному бухгалтеру регионального управления ведомства недостоверную информацию о своем дальнейшем назначении на эту должность и убедил ее безосновательно начислять и осуществлять ему выплаты по ранее занимаемой должности. Он успел за несколько месяцев получить не менее 128 тыс. рублей.

Кроме того, отмечалось, что в 2018 году Рожков, не желая тратить свои личные средства для покупки дорогостоящих мобильных телефонов, неоднократно давал незаконные указания о их приобретении за счет средств подведомственного учреждения. Впоследствии телефоны стоимостью более 160 тыс. рублей передавались в его личное пользование. Данными телефонами обвиняемый пользовался вплоть до изъятия в рамках расследования данного уголовного дела.