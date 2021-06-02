Челябинские власти и АНО "Цифровая экономика" будут совместно внедрять цифровые технологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в среду заключили соглашение о сотрудничестве с целью внедрения цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Челябинской области.

"Соглашение будет способствовать реализации на территории Челябинской области национального проекта "Цифровая экономика" и позволит повысить качество жизни южноуральцев за счет внедрения удобных цифровых продуктов и сервисов, помогающих решить повседневные задачи", - цитирует Текслера пресс-служба.

Отмечается, что более 230 цифровых решений для улучшения качества жизни, повышения эффективности органов власти и работы бизнеса готовы предложить региону специалисты АНО "Цифровая экономика" и компаний цифровых лидеров из числа учредителей организации.

Кроме того, соглашение предусматривает проведение стратегических сессий, результатом которых станет определение конкретных инициатив по внедрению цифровых технологий и платформенных решений для реализации в 2021-2024 годах.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.