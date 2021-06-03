Utair запустила первые прямые рейсы из Сургута в Белгород, Волгоград и Саратов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Utair начала выполнять прямые рейсы из Сургута (крупнейшей воздушной гавани Ханты-Мансийского автономного округа) в Белгород, Волгоград и Саратов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

По данным на сайте международного аэропорта Сургут, рейсы Utair - единственные, выполняемые из города в Саратов, Волгоград и Белгород.

"В июне Utair запустил новые рейсы из Сургута в Белгород, Волгоград и Саратов и увеличил количество рейсов в Екатеринбург", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, рейс в Белгород запущен 3 июня (два раза в неделю), в Волгоград - 2 июня (один раз в неделю), в Саратов - 1 июня (три раза в неделю), а количество рейсов в Екатеринбург увеличено с одного до двух в неделю. "В Сургуте находится штаб авиакомпании, и для нас это один из приоритетных городов для развития прямого авиасообщения. В весенне-летнем расписании 2021 года мы уже возобновили рейсы в Барнаул, начали летать в Томск и Нягань. Сейчас поэтапно заводим маршруты на Юг и открываем новые рейсы", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).