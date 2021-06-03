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Май 2021 года в Тюменской области стал самым жарким за 130-летний период наблюдений

На юге региона среднемесячная температура воздуха составила плюс 15 - плюс 18 градусов

ТЮМЕНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Май 2021 года стал самым жарким за весь период наблюдений за погодой в Тюменской области, сообщили журналистам в ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в четверг.

"В районах юга Тюменской области среднемесячная температура воздуха составила плюс 15 - плюс 18 градусов, выше климатической нормы до 6-7 градусов. Стоит отметить, что такая высокая температура воздуха в мае наблюдается впервые за весь период наблюдений", - говорится в сообщении. Наблюдения за погодой в Тюменской области ведутся с 1885 года.

В управлении добавили, что наибольшее отклонение средней температуры воздуха от нормы отмечалось во второй и третьей декадах на 7-10 градусов. Максимальная температура воздуха в третьей декаде повышалась до плюс 33-36 градусов, минимальная температура в начале мая понижалась до 0 - минус трех градусов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.

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