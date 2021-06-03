Тюменский губернатор считает, что у России большой потенциал на рынке карбоновых кредитов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Россия имеет колоссальный потенциал для того, чтобы занять большую часть рынка карбоновых кредитов за счет лесов и обширной территории, такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По мнению экспертов, в системе карбоновой торговли, декарбонизации, появятся кредиты, которые будут исчисляться тоннами CO2. Покупателями таких кредитов могут стать страны, где мало лесов или леса не секвестрируют, страны, где нет свободной земли.

"Развивается рынок карбоновых кредитов. Пока сложно подсчитать его объемы, но уже сегодня эксперты заявляют, что тот, кто будет первым на этом рынке и более крупным, тот и займет его основную часть. У России с ее лесами и территориями потенциал этого рынка колоссальный", - считает Моор.

В пресс-службе добавили, что Тюменская область и компания "ГринЭко Инвест", которая занимается поиском и развитием инвестпроектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и внедрение зеленых технологий, подписали меморандум о развитии и укреплении сотрудничества в сфере декарбонизации. По словам губернатора, в рамках сотрудничества Тюменская область хочет стать пилотным регионом в области создания эффективной системы измерения, учета и верификации объемов парниковых выбросов. "Пока нет системы жесткого госрегулирования, пока законы разрабатываются, мы могли бы на своем опыте помочь их сформулировать", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.