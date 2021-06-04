В Челябинской области планируют строить жилье с использованием инфраструктурных облигаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Челябинской области рассчитывают поддержать строительство 900 тыс. кв. м жилья с помощью инфраструктурных облигаций. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на стратегической сессии "Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер роста" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В Челябинской области мы по инфраструктурным облигациям планируем поддержать проекты [строительства] 900 тыс. кв. м нового жилья. Можно говорить о рывке и решении задачи по строительству жилья в регионе, которая перед нами стоит в рамках нацпроекта", - сказал губернатор.

По данным Челябинскстата, в 2020 году в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,52 млн кв. м жилья. Это на 1,5% больше, чем в 2019 году.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.