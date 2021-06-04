В Свердловской области задержали убийцу туристки из Перми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали обвиняемого в убийстве туристки из Перми в Свердловской области. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным следствия, 29 мая женщина на своем автомобиле с целью туризма прибыла в город Михайловск Свердловской области. Оставив автомашину на городской плотине, она добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке Серге на байдарке до села Аракаево, куда так и не добралась.

"Задержанный сотрудниками полиции ранее восемь лет отбыл в ИК-2 Екатеринбурга за причастность к разбойному нападению, сопряженному с изнасилованием. На данный момент он находился в федеральном розыске за тяжкое преступление", - сказал Горелых. Он добавил, что одна из поисковых групп обнаружила тело разыскиваемой женщины. Оно было спрятано в лесном массиве.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области сообщили, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений).

"По данным следствия, в ночь на 30 мая 2021 года обвиняемый, находясь на берегу реки Серга между городами Нижние Серги и Михайловск в Свердловской области, из корыстных побуждений совершил убийство ранее незнакомой ему 35-летней жительницы Пермского края, находившейся в туристическом походе в Нижнесергинском районе. После совершения убийства женщины обвиняемый принял меры для сокрытия ее тела, а также похитил принадлежащее ей имущество", - говорится в сообщении СУ СК.

В ближайшее время органами СК РФ перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.