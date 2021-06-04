Включение Нижегородской области в рейтинг АСИ связано с расширением поддержки бизнеса

ТАСС, 4 июня. Нижегородская область впервые вошла в топ-10 Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ, которое составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ), и заняла шестое место по итогам 2020 года. Это связано с работой института инвестиционных уполномоченных и расширением взаимодействия с предпринимательским сообществом и его поддержкой, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Результаты рейтинга были представлены в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Самое важное, на чем мы делали акцент, - организация эффективного и постоянного взаимодействия с бизнесом региона", - отметил Никитин, подчеркнув, что он лично и его заместители регулярно проводят встречи с предпринимательским сообществом.

Губернатор отметил, что рост региона в рейтинге связан в том числе с работой инвестиционных уполномоченных, которые являются "фактическими помощниками предпринимателей на местах, в районных администрациях". "Мы организовали систему консультаций предпринимателей благодаря развитию центров "Мой бизнес". У нас есть уникальная практика открытия филиалов центра в районах области - сейчас они работают уже в 31 муниципалитете, а центры поддержки предпринимательства действуют в 50 муниципальных образованиях, то есть покрывают практически весь регион", - добавил Никитин.

По его словам, высокие показатели Нижегородской области в рейтинге по итогам 2020 года обусловлены также созданием геопортала государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также внедрением цифровых решений, упростивших процесс получения разрешений на строительство и подключение к электросетям. В дальнейшем в регионе планируется создать онлайн-портал для оперативной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Рост в рейтинге АСИ

В 2020 году Нижегородская область занимала 18-е место в рейтинге АСИ, всего же с 2018 года регион поднялся в рейтинге на 64 позиции. По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, Нижегородская область в условиях пандемии продемонстрировала "фантастический рывок".

Никитин назвал включение региона в топ-10 рейтинга по итогам 2020 года "настоящим прорывом". По его словам, объем инвестиций в основной капитал региона в прошлом году, несмотря на пандемию, увеличился на 20,6%, до 383,1 млрд рублей. "Это заслуга не только правительства региона, но и всех представителей инфраструктуры поддержки бизнеса", - добавил Никитин.

Губернатор подчеркнул, что при составлении национального рейтинга во многом учитывается мнение предпринимателей об условиях ведения бизнеса в регионе, поэтому результаты максимально точно демонстрируют уровень работы местных властей. Кроме того, по данным АСИ, Нижегородская область вошла в число регионов, где доля давления на бизнес была минимальной.

По итогам 2020 года шестое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ вместе с Нижегородской области занял Ханты-Мансийский автономный округ. В топ-5 вошли Москва, Республика Татарстан, Тюменская, Тульская области и Республика Башкортостан.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

В рамках ПМЭФ делегация Нижегородской области планирует подписать около 10 соглашений. Стенд региона на ПМЭФ посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.