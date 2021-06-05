В ХМАО имеют доступ к широкополосному интернету почти 50% представителей коренных народов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Около половины всех жителей Югры, находящихся на территориях традиционного проживания, имеют доступ к широкополосному интернету. Об этом сообщила в субботу губернатор округа Наталья Комарова на площадке Петербургского международного экономического форума.

"17 IT-стойбищ у нас уже, и 48% от количества людей, которые проживают на территориях традиционного проживания, имеют доступ к широкополосному интернету. Это не моя идея и не правительства автономного округа, это был запрос людей, мы на него ответили", - сказала она, выступая на сессии "Устойчивое развитие северных территорий и коренных народов".

На территории округа реализуется проект "IT-стойбище", направленный на обеспечение доступом к интернету представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), проживающих в труднодоступных территориях.

Первое такое стойбище открылось в 2018 году на территории природного парка "Нумто" Белоярского района на удалении 30 км от ближайшего населенного пункта.

В беседе с ТАСС Комарова добавила, что регион будет и дальше создавать IT-стойбища. "Очевидно, что люди, для которых мы такую возможность создали, крайне заинтересованы. Мы хотели бы, чтобы все стойбища, которые у нас есть, имели такую возможность", - сказала она, уточнив, что регион ищет наиболее выгодные варианты для решения этой задачи.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.