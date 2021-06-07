Крупный свердловский молочный завод оставят в собственности области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ирбитский молочный завод в Свердловской области будет исключен из плана приватизации на 2021 год и останется в собственности региона. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram губернатор области Евгений Куйвашев.

Ранее СМИ сообщали о планах властей продать акции завода для покрытия дефицита бюджета.

"Ирбитский молочный завод останется в собственности Свердловской области. Я принял решение - исключить предприятие из плана приватизации на 2021 год. Такие намерения у МУГИСО действительно были. Но я вижу и обеспокоенность работников, а штат у завода - около 1 700 человек, это крупнейшее предприятие на востоке региона", - написал он.

Куйвашев также отметил несвоевременность смены собственника в данный период. "Понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют сюда сырье. Сейчас, в период выхода из кризиса, не до подобных перемен. Нужно обеспечить стабильную работу, а уже потом думать о дальнейших шагах", - пояснил он.

По данным губернатора, завод за прошлый год закупил 197 тыс. тонн молока, он ежегодно направляет не менее 400 млн рублей на посевную сельхозпроизводителям. "Вся эта работа будет продолжена", - заключил Куйвашев.

АО "Ирбитский молочный завод" основано в 1925 году. На выработку завода приходится более 25% всей молочной продукции Свердловской области. В день здесь перерабатывают в среднем 550-600 тонн сырого молока. Завод выпускает творожные, кисломолочные и сухие молочные продукты, сметану, масло, сыр, сгущенные консервы, мороженое.