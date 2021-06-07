Шестичасовой песенный марафон впервые пройдет на фестивале авторской песни в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Площадка в формате свободного микрофона для шестичасового песенного марафона будет впервые организована на Межрегиональном фестивале авторской песни "Бардовский в Тюмени", сообщили журналистам в администрации города в понедельник.

Ранее сообщалось, что Тюменский фестиваль "Зимний бардовский" перенесли на лето из-за пандемии коронавируса, он пройдет с 12 по 14 июня и впервые - на открытой площадке. Музыкальное событие посвящено памяти тюменского автора и исполнителя, лауреата Грушинского фестиваля, поэта, музыканта Николая Старченкова. В 2021 году проект фестиваля реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

"Новшеством станет площадка в формате свободного микрофона. Это будут 6 часов песенного марафона с участием конкурсантов и приглашенных гостей, которые украсят наш фестиваль под открытым небом", - приводятся слова представителя оргкомитета фестиваля Сергея Ломакина в сообщении.

Участники будут выступать в номинациях: "Исполнители песен", "Авторы-исполнители", "Дуэты и ансамбли", "Поэзия". Впервые в фестивале примут участие семейные тандемы в рамках номинации "Поющая семья". А в номинации "Мастер" своим творчеством поделятся лауреаты фестиваля "Зимний Бардовский в Тюмени" прошлых лет, лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни, профессиональные исполнители. В этом году фестиваль соберет авторов и исполнителей из Магнитогорска, Тобольска, Барнаула, Омска, Заводоуковска, Екатеринбурга и Тюмени.

17-й Межрегиональный фестиваль авторской песни "Бардовский в Тюмени" пройдет с 12 по 14 июня на городской набережной. Ранее сообщалось, что Тюменский фестиваль "Зимний бардовский" перенесли на лето из-за пандемии коронавируса, он впервые пройдет на открытой площадке.

Бардовский фестиваль в Тюмени (им. Н. Старченкова) является одним из самых заметных фестивалей авторской песни в УрФО, направлен на популяризацию жанра авторской песни, творчества исполнителей в этом жанре, поэтов и ансамблей и актуализацию отечественной песенной культуры в российском социокультурном пространстве. До 2010 года фестиваль носил название "Зимнего Грушинского в г. Тюмени".

Фестиваль проводится уже на протяжении 16 лет и имеет статус межрегионального. Включает в себя конкурсную часть, профессиональные творческие мастерские и мастер-классы. Члены жюри фестиваля - ведущие авторы и исполнители России, лауреаты всероссийского фестиваля им. В. Грушина. Участниками фестиваля являются авторы, исполнители и ансамбли из Тюмени, Тюменской области, Омска, Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Перми, Новосибирска, Новокузнецка, городов ХМАО и ЯНАО.