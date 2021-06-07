Врио руководителя авиакомпании "Ямал" назначен ее технический директор Артем Лобачев

ТАСС, 7 июня. Временно исполняющим обязанности главы авиакомпании "Ямал", являющейся основным авиаперевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), назначен ее технический директор Артем Лобачев, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Временно исполняющий обязанности - Лобачев Артем Олегович. После аудита в компании решение [о новом руководителе] примет совет директоров", - сказали в пресс-службе.

25 мая в пресс-службе регионального правительства сообщили ТАСС, что гендиректор авиакомпании Василий Крюк покидает свой пост.

Авиакомпания "Ямал" основана в 1997 году. На сегодняшний день она является одним из крупнейших перевозчиков в Западно-Сибирском регионе России. Воздушный парк перевозчика состоит из 31 судна зарубежного и отечественного производства. Среди них Sukhoi SuperJet 100-95LR, восемь Airbus А-320, Airbus A-321 и другие. Василий Крюк занимал пост главы авиакомпании с 1997 года.