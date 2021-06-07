Замглавы отдела УМВД Екатеринбурга предъявили обвинение по делу о получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение заместителю начальника одного из отделов УМВД Екатеринбурга по делу о получении взятки в крупном размере. Также обвинение предъявлено адвокату, который являлся посредником, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области в понедельник.

"Следственными органами <...> 35-летнему заместителю начальника одного из структурных подразделений УМВД России по Екатеринбургу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере"). По этому же уголовному делу 36-летнему адвокату предъявление обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае этого года полицейский при посредничестве адвоката потребовал взятку в крупном размере от мужчины, подозреваемого в совершении преступления по незаконному обороту наркотиков. Гражданин был вынужден согласиться, но в дальнейшем обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что у него требуют взятку.

Сейчас в отношении замначальника отдела УМВД Екатеринбурга судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого адвоката избрана иная мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, отметили в пресс-службе. Ранее в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга уточнили ТАСС, что сотрудник полиции заключен под стражу до 2 августа этого года.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых добавил, что в настоящее время проводится служебная проверка.

В пятницу сообщалось, что сотрудники регионального ФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области задержали замначальника отдела УМВД по Екатеринбургу по подозрению во взятке.