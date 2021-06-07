Интерактивная выставка об энергетике будущего открылась в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Интерактивная выставка "Энергетический поворот. Энергосбережение завтрашнего дня" министерства иностранных дел Германии открылась в торговом центре "Мега" в Екатеринбурге. Жителям Урала представили опыт Германии в преобразовании энергетических систем.

Передвижная выставка демонстрируется в рамках Года Германии в России 2020-2021 и Российско-Германского перекрестного тематического года "Экономика и устойчивое развитие" 2020-2022.

"[Вопрос] рассматривается с точки зрения разных аспектов: перестройка энергетических и транспортных систем, выверенные структурные изменения. Эти темы рассматриваются с позиции политики, экономики, науки и гражданского общества. <...> Наряду с теми вызовами, с которыми нам предстоит бороться, наша выставка также демонстрирует и потенциал, который несет в себе глобальный энергетический поворот, германский опыт говорит о том, что перемены в энергетике в значительной мере связаны с высокими инвестициями, созданием рабочих мест и экономическим ростом. <...> В Российской Федерации сегодня эта выставка демонстрируется впервые", - сказал на открытии генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе.

Он рассказал ТАСС, что выставка уже побывала в Таиланде и Вьетнаме. В России первым ее принимает Екатеринбург, далее экспозицию представят в Москве. И после выставку примет Литва.

Экспозиция доставлена в Екатеринбург генеральным консульством Германии в Екатеринбурге. На ней представлены перспективы преобразования энергоснабжения, а также немецкий опыт в решении проблемы перехода к экологически более безопасному энергоснабжению, возобновляемым источникам энергии. Гости могут послушать мнения экспертов из разных стран по этой проблеме благодаря интерактивным блокам с интервью, ознакомиться с инфографикой и многое другое.

Выставку можно посетить до 14 июня.