Жители Челябинска жалуются на запах гари и дымку от пожаров в черте города

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Жители Челябинска обращаются в областное министерство экологии с жалобами на дымку и запах гари в городе. Специалисты установили, что причиной неблагоприятных явлений стали пожары в городской черте, происходящие во многом из-за того, что горожане поджигают тополиный пух, сообщил журналистам заместитель министра экологии области Виталий Безруков.

"Сегодня жители многих районов пожаловались на запах гари. Министерство экологии провело проверку и установило, что основной причиной запаха гари стали пожары в городской черте. В результате низкой облачности и слабого ветра над городом образовалась дымка с запахом гари. Несмотря на предупреждение МЧС и органов власти, некоторые граждане продолжают поджигать пух, который ежедневно вызывает десятки пожаров как в городе, так и за его пределами", - сказал Безруков.

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области ТАСС уточнили, что жалобы на запах гари поступают от граждан через социальные сети. При этом серьезных экологических последствий специалисты пока не выявили. "По результатам мониторинга в Челябинске мобильной лабораторией и стационарными постами не зарегистрировано существенных превышений средних показателей качества атмосферного воздуха", - сказали в пресс-службе.

В Минэкологии призывают горожан не поджигать пух и сообщать о подобных случаях в МЧС и полицию. Как сообщили ТАСС в Минздраве Челябинской области, роста жалоб на самочувствие или "каких-либо заметных отклонений от текущей ситуации в регионе на данный момент не наблюдается". При этом, специалисты Минэкологии советуют не проветривать помещения, если на улице ощущается запах гари, провести дома влажную уборку, а, выходя на улицу, надевать маску.

По данным пресс-службы городской администрации, с начала недели количество выездов подразделений пожарной охраны в Челябинске увеличилось в десятки раз. Представители МЧС связывают это с возгоранием тополиного пуха, зафиксированы случаи перехода огня на имущество. В настоящий момент подрядчики, обслуживающие улично-дорожную сеть, приступили к усиленному поливу скоплений пуха водой.