В Челябинской области один человек погиб на рыбалке в запрещенном месте

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти мужчины от удара током на рыбалке в Челябинской области, а также травмировании его брата и 7-летнего сына. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В дневное время 12 июня 2021 года в поселке Октябрьский Челябинской области в районе озера Рыбное получил смертельную травму от удара электрическим током 39-летний мужчина, его родной брат и 7-летний сын доставлены в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины с ребенком отправились на рыбалку. "На протяжении их маршрута было множество знаков, запрещающих рыбалку в данном месте из-за расположенных линий электропередачи, рыбаки не придали значения данным знакам, вследствие чего произошло несчастье. В настоящее время выполняются необходимые проверочные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.