В Тюменской области ликвидировали 11 природных пожаров за сутки

ТЮМЕНЬ, 16 июня. /ТАСС/. В Тюменской области ликвидировали за сутки 11 природных пожаров на общей площади более 150 га, всего в регионе действуют 19 природных пожаров. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в среду.

"Возникшие пожары за последние сутки: девять лесных пожаров на общей площади 62 га, пять ландшафтных пожаров на общей площади 48,3 га. За сутки ликвидировано: шесть лесных пожаров на общей площади 102,3 га, пять ландшафтных пожаров на общей площади 48,3 га", - говорится в сообщении.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных - 18, ландшафтных - 1.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. Введен режим повышенной готовности на территориях Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского, Тобольского и Уватского муниципальных районов - гражданам и организациям запрещено посещать леса на перечисленных территориях. Режим ЧС муниципального характера в лесах сохраняется на территории Вагайского района.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, применяется авиация.