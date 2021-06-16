{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уровень безработицы в Свердловской области с сентября снизился вдвое

Число безработных в регионе уменьшилось до 60 тыс.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Число безработных в Свердловской области снизилось до 60 тыс. человек после пиковых значений 2020 года, сообщил губернатор Евгений Куйвашев, выступая с отчетом перед депутатами областного Заксобрания.

Ранее замдиректора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова сообщала, что пик безработицы область прошла в сентябре, тогда показатель составлял более 120 тыс. человек.

"В настоящее время численность безработных граждан после пиковых значений 2020 года снижена до 60 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - с 5,67% до 2,84%", - сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что заработная плата в Свердловской области в 2020 году составила 43 154 рубля с ростом на 5% к уровню 2019 года.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
В Челябинской области возбудили дело о мошенничестве на сумму свыше 2,7 млн рублей
По данным контрольно-счетной палаты региона, при строительстве системы водоочистки и обеззараживания воды в Кропачево компания-подрядчик получила из бюджета деньги за фактически невыполненные работы
Читать полностью