Уровень безработицы в Свердловской области с сентября снизился вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Число безработных в Свердловской области снизилось до 60 тыс. человек после пиковых значений 2020 года, сообщил губернатор Евгений Куйвашев, выступая с отчетом перед депутатами областного Заксобрания.

Ранее замдиректора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова сообщала, что пик безработицы область прошла в сентябре, тогда показатель составлял более 120 тыс. человек.

"В настоящее время численность безработных граждан после пиковых значений 2020 года снижена до 60 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - с 5,67% до 2,84%", - сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что заработная плата в Свердловской области в 2020 году составила 43 154 рубля с ростом на 5% к уровню 2019 года.