Площадь лесных пожаров в Югре за сутки снизилась в 1,5 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) действуют 10 лесных пожаров на утро четверга. Их общая площадь составляет 424,2 га, сообщили ТАСС в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

В среду в Югре действовало 10 лесных пожаров на площади 698,5 га.

"На утро 17 июня на территории автономного округа действует 10 лесных пожаров на территории Белоярского, Березовского, Кондинского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств на общей площади 424,2 га. Из них локализовано три лесных пожара на территории Кондинского и Самаровского лесничеств на общей площади - 158,2 га", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Югре нет крупных пожаров и пожаров, которые действуют длительное время. В Югре с начала пожароопасного сезона в лесах зарегистрировано 124 пожара на площади чуть более 4,9 тыс. га, при этом в прошлом году на аналогичную дату в лесах ХМАО был зарегистрирован 101 пожар на общей площади более 4,2 тыс. га.

Согласно информации на сайте департамента недропользования и природных ресурсов Югры, лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и экономическим объектам, находятся под контролем Базы авиационной и наземной охраны лесов. В их тушении задействованы 173 работника, одна единица специализированной техники, два самолета Ан-2 и два самолета Ан-22.

В Югре основные лесные пожары произошли в мае, самая сложная ситуация с ними складывалась в Кондинском районе. Пожары не представляли угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Причиной природных пожаров, возникших на территории региона в 2021 году, по данным МЧС, стали сухие грозы и неосторожное обращение с огнем. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.