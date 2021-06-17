Всероссийский Бажовский фестиваль в Челябинской области перенесли на август

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, который должен был проходить 18-20 июня в Пластовском районе Челябинской области, перенесли на август из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

"Режим повышенной готовности никто не отменял. Мы решили, что собрать несколько десятков тысяч гостей под открытым небом слишком рискованно, поэтому решено перенести Бажовский фестиваль на август, хотя не исключаю вероятности, что и его придется отменить, как "Ильменку". Сейчас решается вопрос по Сабантую. Что касается летних фестивалей, которые проходят в муниципалитетах, поскольку они не столь многочисленны, проходят более локально, в этом случае все остается по-прежнему", - сказал министр.

Бажовский фестиваль народного творчества проходит в Челябинской области с 1993 года. Фестиваль назван именем известного уральского писателя Павла Петровича Бажова, собирателя народных фольклорных сказаний Урала и автора множества сказов. Фестиваль проводится под эгидой Министерства культуры Челябинской области.

По данным областного Минздрава на 17 июня, всего в регионе зафиксировано 64 514 случаев заражения коронавирусом (плюс 95 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 2 076 человек. В регионе продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция.