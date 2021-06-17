Джазовый фестиваль на Урале соберет более 200 музыкантов из шести стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. VIII Международный фестиваль "EverJazz" соберет на базе отдыха "Иволга" под Екатеринбургом более 200 музыкантов из России, Италии, Бразилии, США, Израиля и Армении 19 июня. Ожидается не менее 3 тыс. гостей, сообщил в четверг в Уральском региональном центре ТАСС один из организаторов Алексей Глазырин.

Фестиваль организован при поддержке Фонда президентских грантов. Он пройдет на берегу реки Сысерть примерно в 40 км от Екатеринбурга.

"Фестиваль в этом году бьет рекорды - мы рассчитываем, что гостей будет не менее 3 тыс. - это для нас действительно большая цифра", - сказал Глазырин. Организатор Ирина Щетникова также уточнила, что на фестивале выступит более 200 музыкантов из России, Италии, Бразилии, США, Израиля и Армении.

Щетникова рассказала, что на площадке будет организована параллельная работа трех сцен, на которой музыканты выступят с 12:00 до 21:00 мск. "Гости могут под свои потребности [выбрать] - кто-то любит спокойный вокал, кто-то любит зажигательный фанк или свинг, кто-то любит современную музыку или блюз. [Выступит], например Олег Аккуратов - это солист оркестра Игоря Бутмана, звезда этого оркестра, очень тонкий пианист, Евгений Побожий - российский музыкант, который выиграл самый престижный международный джазовый конкурс института Херби Хэнкока в 2019 году, Алина Енгибарян - восходящая мировая звезда", - отметила она.

В частности, на Урале выступят четыре джазовых оркестра: Петра Востокова, Сергея Долженкова, Виталия Владимирова и башкирский биг-бэнд, сообщили организаторы. "В связи с тем, что там будут оркестры - это будет новая планка [фестиваля]" - подчеркнул музыкант, лидер биг-бэнда, участник фестиваля Виталий Владимиров.

В этом году, как подчеркнули организаторы, на площадке также предусмотрена комфортная инклюзивная среда с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, для гостей "EverJazz" будет организован трансферт из Екатеринбурга до площадки проведения и обратно. При этом для тех, кто желает послушать выступления артистов дома, планируется онлайн-трансляция со всех сцен фестиваля, которую было решено также организовать ввиду пандемии коронавируса.