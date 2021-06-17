В Челябинской области понизили в два раза ставку единого сельскохозяйственного налога

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Челябинской области в четверг понизили в два раза ставку единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в регионе, который выплачивает большинство аграриев. Об этом журналистам сообщила пресс-служба заксобрания.

"Ставка единого сельхозналога в регионе снижена в два раза: с 6% до 3%. Ранее соответствующее решение анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в обращении к депутатам законодательного собрания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного Минсельхоза сообщили ТАСС, что снижение ставки - это действенная мера поддержки, которая применяется сегодня только в Московской области и еще нескольких регионах страны. По данным за 2019 год, плательщиками ЕСХН являются 1 269 сельхозпроизводителей региона (80% от численности аграрного сообщества).

Пресс-служба правительства региона пояснила журналистам, что ставка понижается на 2021-2022 годы. Первым поводом для снижения ставки послужило увеличение с 2019 года налоговой нагрузки на аграриев, применяющих ЕСХН. Вторым - снижение финансовой устойчивости хозяйств из-за засухи прошлого года.

По прогнозам местных властей, снижение налоговой нагрузки повлечет за собой выпадение доходов бюджетов муниципалитетов в сумме 179 млн рублей за двухлетний период. Выпадающие доходы будут восполнены из бюджета региона.