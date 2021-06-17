Эксперт: создаваемый в Екатеринбурге медицинский кластер должен быть интегрирован с НОЦ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Создаваемый инновационный медицинский кластер "Академический" в Екатеринбурге необходимо интегрировать с уральским научно-образовательным центром (НОЦ), синхронизировав повестки их исследований. Такое мнение выразил директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России Игорь Коробко на круглом столе в Общественной палате РФ в четверг.

Ранее ТАСС сообщал о планах создания инновационного медкластера в Академическом районе в Екатеринбурге, в состав которого войдут Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет и другие учреждения региона. Здесь будет создана инфраструктура для обучения студентов-медиков, ведения научных исследований.

"Здесь, мне кажется, нужно предусмотреть более тесную интеграцию кластера "Академический" с научно-образовательным центром, который уже сформирован, синхронизировать исследовательские повестки. Мы, со своей стороны, готовы принимать во внимание в рамках формирования госзадания актуальные направления и формировать какую-то скоординированную с нашими подведомственными учреждениями исследовательскую повестку, чтобы те средства федерального бюджета, которые мы будем вкладывать в научные исследования, давали действительно востребованный, нужный результат для медицины и здравоохранения", - сказал он.

Коробко подчеркнул важность того, что кластер в числе приоритетов рассматривает научно-исследовательскую работу, но добавил, что при формировании исследовательской повестки важно будет отталкиваться от того, что "нужно реальному сектору здравоохранения". "Ориентируясь на демографические показатели, на те задачи, которые поставлены сегодня перед системой здравоохранения. И также учитывая мировые технологические тренды", - пояснил он.

Также Коробко отметил целесообразность подключения к развитию кластера представителей министерства промышленности и торговли.

О кластере

Советник генерального директора АО Специализированный застройщик "Региональная строительная группа - Академическое" Владимир Климин рассказал на презентации проекта на круглом столе, что первым этапом создания кластера в Екатеринбурге является создание новой материально-технической базы НИИ охраны материнства и младенчества, создание центра ядерной медицины и онкоцентра. Далее планируется создание новой учебной базы для медицинского университета. Кроме того, здесь будет технопарк, для него ведется поиск инвесторов.

Как отметил советник губернатора Свердловской области Андрей Цветков, в рамках создания кластера планируется усилить профилактический компонент в первичном звене здравоохранения, создать условия для повышения физической активности граждан, внедрить образовательные программы для населения по рациональному питанию и другим вопросам здоровья, внедрить информационные технологии в учреждениях.

УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.