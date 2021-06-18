На Урале в ближайшие выходные ожидается ветреная и дождливая погода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Уральцев в выходные 19 и 20 июня ждет умеренно теплая погода, температура воздуха в нескольких субъектах установится около 20-25 градусов. Синоптики предупреждают, что ближайшие дни будут дождливыми, а порывы ветра местами достигнут 20-22 м/с, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 19 июня будет небольшой дождь, температура воздуха днем составит плюс 18-23 градуса. 20 июня ночью местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, днем преимущественно без осадков, температура воздуха - 20-25 градусов тепла", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра, синоптики также прогнозируют, что в ближайшие дни в регионе будет ветреная погода с порывами до 15-20 м/с.

Похожая погода ожидается в Курганской и Челябинской областях - в ближайшие дни в регионах пройдет небольшой дождь и сильный порывистый ветер, возможна гроза, сообщают синоптики. В Курганской области температура воздуха в субботу будет около 17-22 градусов тепла, в воскресенье она повысится до плюс 22-27 градусов. В Челябинской области 19-21 июня объявлено штормовое предупреждение, в эти дни на юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, температура воздуха днем может достигать 31 градуса тепла.

В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, в выходные ожидается умеренное тепло, температура воздуха днем составит примерно плюс 15-20 градусов. Местами пройдут дожди и грозы, в отдельных районах порывы ветра могут достигать от 15 до 22 м/с. До 20 июня в Леушах (село в Кондинском районе ХМАО) сохраняется режим чрезвычайной пожарной опасности.