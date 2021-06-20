В Калмыкии режим ограничений из-за COVID-19 продлили до 18 июля

"Решением регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии в республике продлен период действия ограничительных мер до 18 июля включительно. В республике продолжают действовать рекомендации работодателям о переводе части работников на дистанционный режим. Для работодателей Элисты и Целинного района предлагается первоочередно перевести на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет, за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования", - говорится в сообщении.

В республике сохраняется действие мер предосторожности в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции. Также продлен запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением проведения представлений в залах театров с ограничением на количество зрителей.

Ранее сообщалось, что эпидемиологи констатировали в Калмыкии начало третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, за последние две недели рост заболевших превысил 10%. В частности, число заболевших в возрастной группе 18-29 лет в республике выросло в два раза. Основной контингент заболевших составляют не жители в возрасте 60 лет и старше, как было ранее, а люди от 45 до 60 лет. Число коек в госпиталях республики в связи с ростом числа заболевших инфекцией увеличили более чем на треть, до 270.

По данным оперштаба на текущий день, в республике с начала пандемии зарегистрирован 21 231 случай заражения (плюс 29 за сутки), выздоровели и выписаны 20 507 пациентов (плюс 21 за сутки). В тяжелом состоянии - 16 пациентов, из них 10 на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 398.