В Свердловской области будут снова штрафовать за несоблюдение масочного режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Жителей Свердловской области, которые не будут соблюдать обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, станут снова штрафовать. Ранее штрафы за отсутствие маски были отменены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на брифинге по итогам заседания оперативного штаба во вторник.

"Да. К сожалению, да. Потому что мы несколько дней мониторим ситуацию, люди по объективным причинам, надо полагать, расслабились, потому что и уровень заболеваемости был достаточно низок, но сегодня этот опасный новый штамм гораздо заразнее, сильнее распространяется. Если человек не хочет заботиться о своем здоровье, мы позаботимся о здоровье других, и в связи с этим, конечно же, введены штрафы", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать граждан, которые не носят маски.

Ранее глава региона заявил о росте числа случаев коронавируса, сейчас их общее число составляет более 92 тыс. В связи с возобновлением неблагоприятной эпидемиологической ситуации в области переносятся массовые мероприятия, обсуждается вопрос введения обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.