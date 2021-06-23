Один из двух крупных пожаров в заповеднике "Денежкин камень" локализован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали один из двух крупных очагов в природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской области на площади 63 га, сообщила пресс-служба заповедника в среду.

"Первый пожар вчера в 22:50 (20:50 мск) локализован на площади 63 га. Площадь второго пожара составляет 54,8 га. На Вересовом Увале сейчас туман, высокая влажность. Ночью прошел дождь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего на двух пожарах работают 86 человек. На месте первого пожара проходит осмотр пройденной огнем площади, всего привлечено 4 специалиста Уральской базы авиационной охраны лесов. На втором пожаре работают: 10 сотрудников заповедника "Денежкин Камень", от Уральской авиабазы 19 человек, Авиалесоохрана 33 человека, МЧС 10 человек, специалисты пожарного отдела "Гринпис России", волонтеры 10 человек.

Проложено 1600 метров минерализованной полосы, и эта работа сегодня будет продолжена.

Год назад одно из крупнейших возгораний в Свердловской области произошло в природном заповеднике "Денежкин камень" на территории 120 га, спасатели боролись с огнем больше месяца. Тушение было затруднено гористой местностью, аномальной жарой, сильным ветром и отдаленностью от водоемов. В этом году первый очаг был обнаружен 18 июня.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.