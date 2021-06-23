Арендаторы первого в Свердловской области наемного дома получили ключи от квартир

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил в среду в городе Нижняя Тура ключи от квартир жильцам первого в регионе дома для арендаторов. Власти рассчитывают, что социальное арендное жилье позволит привлекать в муниципалитеты молодых специалистов, сообщили в среду в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Арендовать такое жилье можно на срок до десяти лет. Стоимость его - существенно ниже рыночной. В Нижней Туре это 30 рублей за 1 кв. м. То есть квартира в 70 кв. м обойдется семье в 2,1 тыс. рублей", - цитирует департамент Куйвашева.

Под арендный дом реконструировали здание бывшего общежития "Рябинушка". Из областного и местного бюджетов на это выделили около 110 млн рублей. Первыми квартиры получили фельдшер Екатерина Сочивец и учитель физкультуры и ОБЖ Людмила Самочерных, которая хотела переехать в Крым, но осталась в родном городе, получив возможность самостоятельно арендовать доступное жилье. Всего о желании снимать квартиры в доме заявили 17 семей.

Глава региона отметил, что такую практику необходимо тиражировать. "Механизм субсидирования подобных проектов у нас разработан. Я знаю, что есть проблемы с жильем для специалистов практически во всех городах, и прошу глав муниципалитетов заняться этим вопросом", - сказал Куйвашев.