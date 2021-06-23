В Екатеринбурге начал работу окружной координационный центр УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Окружной координационный центр открылся в среду в Екатеринбурге на площадке аппарата полномочного представителя президента РФ по Уральскому федеральному округу (УрФО). Главное направление деятельности новой структуры - аккумулирование и оперативная обработка информации, которая поступает от центров управления регионом (ЦУР), говорится в сообщении на сайте уральского полпредства.

"Современные интернет-площадки открывают перед органами власти большие возможности для эффективного диалога с людьми, позволяют оперативно выявлять проблемы, слышать мнения по различным вопросам и учитывать эту информацию при принятии управленческих решений, - отметил полпред президента Владимир Якушев. - Коммуникация в таком формате крайне важна, и она одна должна быть двусторонней. Люди должны понимать, почему принимаются те или иные решения. И доносить эту информацию следует не сухим языком отчетов и цифр, а просто и понятно".

Другой важный блок работы центра - реализация масштабных медиапроектов, направленных на повышение инвестиционной и туристической привлекательности регионов УрФО, отмечается в сообщении.

По поручению президента России Владимира Путина в 2020 году в стране созданы 83 ЦУР под управлением АНО "Диалог Регионы". Их главная задача - обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между населением и властью. В Уральском федеральном округе региональные центры функционируют в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.