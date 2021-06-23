Ледовый каток со спортивной площадкой откроют в поселке Угут Сургутского района

СУРГУТ, 23 июня. /ТАСС/. Новый ледовый каток площадью 720 кв. м построят в поселке Угут Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа к 2022 году. Строительство объекта потребует более 25 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба администрации Сургутского района.

"Строительством предусматривается крытый ледовый каток с тренажерами и зоной для занятий воркаутом, а также технические помещения. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию - август 2022 года", - цитирует пресс-служба слова главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

Ранее Трубецкой отмечал, что за последние четыре года из бюджета Сургутского района на строительство специализированных спортивных объектов было потрачено более 625 млн рублей, на начало 2021 года уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями достиг 51%. За это время на территории района появились семь больших уличных площадок с тренажерными комплексами и игровыми площадками, восемь крытых хоккейных кортов и восемь больших универсальных спортивных залов, а также еще более 10 менее крупных объектов. В ближайшие два года в районе построят два ледовых катка со спортивной площадкой в Угуте и Сытомино, а также спортивный комплекс с универсальным игровым залом.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун., Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.