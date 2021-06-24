Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Свердловскую область, где возник ее дефицит

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Новая партия вакцины от коронавируса в объеме 36 тыс. доз поступила в Свердловскую область, где ранее заявляли о ее дефиците. С пятницы вакцину начнут распределять по медучреждениям региона, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Он также подтвердил, что в области отмечается дефицит вакцины, и, пока ситуация не изменится, в регионе не будет вводиться обязательная прививка.

"Рассказываю, что происходит в реальности: в Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге ее нет совсем - все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку. Сегодня на склад ГАУ "Фармация" поступило 36 тысяч доз вакцины "Спутник V" <...>. Уже завтра вакцину начнут распределять по больницам", - написал он, уточнив, что регион также ждет поставку вакцины "Спутник Лайт".

Куйвашев обратился к работодателям с просьбой "повременить" со стимулированием прививающихся сотрудников.

Ранее глава региона заявил о росте числа случаев коронавируса, сейчас их общее число превысило 92 тыс. В связи с возобновлением неблагоприятной эпидемиологической ситуации в области переносятся массовые мероприятия, невакцинированных студентов свердловских колледжей переводят на дистанционное обучение, также планируется введение штрафов за несоблюдение масочного режима.