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Стоимость активов Свердловской области в 2020 году увеличилась на 18%

Показатель вырос до 215,97 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Стоимость активов Свердловской области в 2020 году увеличилась на 32,9 млрд рублей, или 18%. Показатель вырос до 215,97 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального законодательного собрания, где подвели итоги исполнения программы управления государственной собственностью.

"Такой рост в основном обусловлен увеличением стоимости государственного казенного имущества Свердловской области", - пояснила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, чьи слова приводятся в сообщении.

Она также отметила, что на 346 земельных участков общей площадью 1015,75 га получена инвентаризационно-техническая и кадастровая документация в отношении 20 объектов недвижимого имущества, поставлены на государственный кадастровый учет пять объектов.

Бабушкина также сообщила, что на сессии 29 июня депутаты планируют рассмотреть в трех чтениях законопроект о расширении полномочий регионального правительства в сфере управления госсобственностью и полномочий основного уполномоченного органа по управлению госимуществом области.

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