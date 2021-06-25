Более 40% запланированного к вакцинации населения Тюменской области привиты

ТЮМЕНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Около 300 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Тюменской области, плановое значение в регионе составляет 703 тыс., сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на директора департамента здравоохранения региона Наталью Логинову.

"Мы должны привить 703 тыс. человек - это 60% населения старше 18 лет. На сегодня привито почти 300 тысяч человек. В последнее время вакцинальная программа набирает обороты", - сказала она.

Как отметила Логинова, вирус стал более опасным - заболевший заражает большее количество человек, чем раньше. "В стационары стали чаще госпитализировать людей зрелого возраста, среднего возраста и молодежь. Большое количество молодых мужчин от 27 до 40 лет, которые поздно обращаются за медпомощью и попадают в стационары с обширным поражением легких", - добавила она.

По данным оперативного штаба, общее количество заразившихся коронавирусом в регионе составило более 38 тыс., выздоровели более 36 тыс. человек.