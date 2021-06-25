"Поющие фото" к 35-летию первого фестиваля Свердловского рок-клуба представили на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Выставка фотографий "Время схождения звезд" с первого фестиваля Свердловского рок-клуба открылась в пятницу в Екатеринбурге рядом с "Ельцин Центром" в честь 35-летия события. Авторы проекта представили более 20 архивных фотографий с цитатами из песен и воспоминаниями музыкантов, передает корреспондента ТАСС с открытия выставки.

"Фотографии были сделаны с 20 по 22 июня 1986 года на Володарского, 9, здание тогда называлось ДК имени Якова Михайловича Свердлова. Это был первый фестиваль Свердловского рок-клуба. Я пытался сделать "поющие фотографии": [добавить на фото] те цитаты, те строчки, которые звучали в те дни, 35 лет назад, от этих людей на этой сцене", - сообщил автор фотографий и графики Олег Ракович на открытии.

Представлены 24 планшета с фотографиями участников групп "Наутилус Помпилиус", "Настя" и "Группы Егора Белкина". Цитаты из песен и воспоминания дополнили визуальный ряд. С 20 по 22 июня 1986 года в ДК им. Свердлова прошел первый фестиваль Свердловского рок-клуба. В нем участвовали 20 коллективов, 12 из которых получили разрешение на публичные выступления.

"Первый фестиваль стал, в прямом смысле слова, смотром-конкурсом, хотя записи большинства участвовавших в нем коллективов были известны в Свердловске и даже за его пределами, многие группы на сцене выступали впервые. До образования рок-клуба самодеятельные рок-коллективы не имели возможности выступать перед публикой, им отказывали в этом праве те, кто руководил культурой в Свердловске. Рок-клуб и был создан для того, чтобы дать возможность группам проверить свои песни на реакцию публики. Он на деле показал, кто есть кто: те коллективы, которые публика принимала прекрасно, спустя пару лет стали звездами всесоюзного масштаба", - сообщил ТАСС автор книг об истории свердловского рока Дмитрий Карасюк.

Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и прекратил существование в конце 1991 года.