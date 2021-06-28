Тюменские власти ужесточили правила работы ночных клубов, танцплощадок и дискотек

ТАСС, 28 июня. Власти Тюменской области, где наблюдается рост зарегистрированных случаев коронавируса, разрешили работу только тех ночных клубов, танцплощадок и дискотек, где есть сидячие места сразу для всех посетителей, и при условии, что люди размещаются с соблюдением дистанции. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

"Внесены изменения в постановление правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п "О введении режима повышенной готовности". Деятельность ночных клубов, танцплощадок и дискотек допускается только при организации посадочных мест для всех одновременно присутствующих посетителей с обеспечением посадки через одно посадочное место, кроме членов одной семьи либо проживающих вместе", - сказано в сообщении.

Кроме того, изменения коснулись работодателей. Им предписано воздержаться от направления работников в служебные командировки за пределы России, а также в другие регионы РФ, за исключением, если они не носят важный и срочный характер и не подлежат отмене или переносу. Предписано направлять в служебные командировки вакцинированных работников или имеющих антитела класса G (IgG).

Также, если организация решила заключить с иностранным гражданином трудовой договор или гражданско-правовой договор для выполнения работ, она должна обеспечить проведение лабораторных исследований на предмет коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба Тюменской области, на 28 июня всего в регионе зарегистрировано 38 807 случаев коронавируса (134 случая за минувшие сутки), 37 158 человек выздоровели. В регионе сохраняется обязательный масочный режим, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, предписано соблюдать режим самоизоляции. Решим повышенной готовности продлен до 18 июля.