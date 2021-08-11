В Екатеринбурге более 80% педагогов сделали прививку от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Более 80% педагогов в Екатеринбурге привились от коронавируса. Об этом сообщил главный эпидемиолог города Александр Харитонов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в среду.

"По городу Екатеринбургу уже около 25 тыс. работников образовательных учреждений сегодня привиты против ковида. Это практически мы достигаем более 80%", - сказал Харитонов.

По его словам, все педагоги будут защищены от коронавируса уже к 1 сентября. Этот процесс находится на жестком контроле министерства образования региона.

Первым компонентом в Свердловской области привились около 29,8% взрослого населения, вторым - 24,6%.

По данным оперативного штаба на 10 августа, в Свердловской области зарегистрировано 518 новых случаев ковида. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 113 132.