Команда России одержала победу в международном этапе конкурса "Безопасный маршрут"

ТЮМЕНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Российская команда одержала победу в конкурсе "Безопасный маршрут" Армейских международных игр ("АрМИ-2021"),который проходил на полигоне в Тюменской области в воскресенье, передает корреспондент ТАСС.

Третье место заняла команда Социалистической республики Вьетнам, второе - Республики Узбекистан. Команда России преодолела трассу первой за 39 минут 36 секунд, установив новый мировой рекорд прохождения полосы препятствий "Безопасного маршрута".

В ходе состязания участники выполняли комплекс задач в составе отряда обеспечения движения. На маршруте протяженностью до 3 тыс. м конкурсанты обеспечили "Безопасный маршрут", разобрали лесной завал, используя машины разграждения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2, оборудовали переходы через препятствия и навели 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ. Дополнительным испытанием для инженерно-штурмовых подразделений стало метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток и преодоление паутины из колючей проволоки.

Всего в международном этапе конкурса военных инженеров "Безопасный маршрут" принимали участие восемь команд, представляющих вооруженные силы России, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Индии, Венесуэлы, Узбекистана и Лаоса.

Ранее сообщалось, что команда Центрального военного округа (ЦВО), представлявшая Российскую Федерацию на международном этапе АрМИ-2021 "Инженерная формула", завершившемся 28 августа, одержала победу.