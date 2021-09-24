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Свыше 3 тыс. жителей Югры получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий

По 5 тыс. рублей выплатят гражданам, которые состоят на учете в центре социальных выплат региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа произведут разовые выплаты в 5 тыс. рублей. Их получат более 3 тыс. жителей ко Дню памяти жертв политических репрессий. Соответствующее решение приняло правительство Югры в пятницу, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

"Принимаем решение о предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан к 30-летию с даты установления Дня памяти жертв политических репрессий", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Размер выплаты составит 5 тыс. рублей, ее получат 3 077 человек, в том числе 2 812 реабилитированных лиц и 265 граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий.

В департаменте общественных и внешних связей Югры добавили, что выплата будет осуществлена до 1 ноября текущего года в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на учете в центре социальных выплат Югры на 31 октября 2021 года.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаХанты-Мансийский автономный округ
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