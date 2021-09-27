Эпидпорог по ОРВИ в Сверловской области превышен почти на 65%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали за прошлую неделю более 46 тыс. случаев ОРВИ в Свердловской области, что на 64,9% выше уровня эпидпорога. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник.

"В Свердловской области за неделю с 20 по 26 сентября 2021 года зарегистрировано 46 451 случай ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 64,9% и выше уровня прошлой недели на 2%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 и более раза зафиксировали в четырех муниципальных образованиях. В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ также выше уровня эпидпорога на 58%, за неделю в городе выявили более 23 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

По статистике регионального Роспотребнадзора чаще всего в Свердловской области болеют дети до 17 лет. В структуре заболевших они составляют более 50%.