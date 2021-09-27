Генконсульство Венгрии на Урале планирует выдать виз в 2021 году больше, чем до пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге ожидает, что число выданных в 2021 году виз превысит показатель допандемийного 2019 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан.

"Мы в 2019 году предоставили виз примерно 10 тыс. штук. И смотря на тенденцию за последнее время, видим, что, если тенденция продолжится, у нас в 2021 году будет больше [выданных виз]. Здесь надо иметь в виду, что венгерское генеральное консульство в Екатеринбурге выдает визы не только в Венгрию", - сказал Шандор Фабиан.

Руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что эти направления до пандемии были популярны у жителей Свердловской области.

О ситуации с туризмом в Свердловской области

На пресс-конференции Мальцев сообщил, что Турция стала доминирующим направлением у туристов из Свердловской области. "Мы приветствуем, как альтернативу, поэтапное открытие египетского направления. И как только стартуют рейсы напрямую - Екатеринбург и египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, - я полагаю, это вопрос ближайшего времени, то у нас не будет какой-то острой зависимости от одного какого-либо направления", - сказал Мальцев. Мальцев выразил надежду на сохранение круглогодичного авиасообщения в Турцию, ожидается усиление авиасообщения по направлению в Объединенные Арабские Эмираты.

При этом турпоток в Свердловскую область вырос в 2021 году на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. "Активность туристов восстанавливается после ограничений, связанных с пандемией COVID-19. С начала 2021 года число отдохнувших и оздоровившихся на территории Свердловской области выросло на 36,5% к аналогичному периоду 2020 года", - говорится в сообщении.

Суммарно с начала года регион посетили более 1 млн гостей. В 2021 году, отмечают в департаменте, губернатор Евгений Куйвашев принял решение о выделении 250 млн рублей из регионального бюджета на субсидирование прямого авиасообщения с рядом городов страны.

"С начала года совместно с СВЖД запустили туристический маршрут - путешествие в "Императорском вагоне" из Екатеринбурга в Алапаевск, совместно с Агентством стратегических инициатив разрабатываются новые промышленные маршруты на десять предприятий региона - заявка Свердловской области признана на федеральном уровне одной из лучших. <…> Готовится к запуску новый брендовый маршрут "Горнозаводская цивилизация: Демидовский маршрут", - приводят в сообщении слова министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой.