В УрФУ открыли первую в регионе лабораторию кибербезопасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский центр систем безопасности (УЦСБ) открыли во вторник на базе вуза первую в регионе лабораторию кибербезопасности для студентов.

"Эта лаборатория оснащена современным оборудованием, как мультимедийным, чтобы мы могли проводить занятия во всех форматах - и локально, и удаленно, так и оборудованием непосредственного для проведения лабораторных работ. Это современное сетевое оборудование, сетевые средства защиты информации. <…> Это учебный тренажер, на нем можно собрать систему, попробовать ее поломать, попробовать ее защитить" - сказал руководитель лаборатории ИРИТ-РТФ Николай Домуховский.

Как уточнил ТАСС директор ИРИТ-РТФ Илья Обабков, на оборудование и ремонт кабинета было потрачено около 10 млн рублей.

Главные цели создания лаборатории - внедрение новейших технологий в процесс обучения и исследовательской деятельности студентов и аспирантов, а также извлечение прибыли из результатов научной деятельности университета в области кибербезопасности совместно с бизнес-партнерами. В вузе рассчитывают, что лаборатория позволит не только качественно проводить практическую подготовку, но и установить постоянный контакт студента и работодателя. Новая площадка повысит возможность гибридного обучения в вузе: студенты смогут прослушать лекции как очно, так и дистанционно.

В планах у руководства вуза и факультета - увеличить число студентов, которые смогут использовать возможности лаборатории. Планируется, что ее смогут посещать не только учащиеся ИРИТ-РТФ, но и других специальностей. Как пояснил Обабков, лаборатория заработает по окончании нерабочих дней, во время которых студенты учиться не будут.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7 500 мест по всем уровням и формам обучения. В УрФУ обучаются более 4300 иностранных студентов из 100 стран, действуют более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ является участником программы "Приоритет-2030" в треке "Исследовательское лидерство".