Более 150 территорий благоустроят в Свердловской области по итогам года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Более 150 общественных и дворовых территорий будет благоустроено в Свердловской области по итогам 2021 года, что больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

"По нашим оценкам, к концу году будет благоустроено более 150 общественных и дворовых территорий. < …> Это даже больше, чем по плану, мы планировали несколько меньше", - сказал министр, добавив, что большее число объектов удалось благоустроить за счет привлечения внебюджетных источников доходов и экономии в рамках конкурсных процедур.

В числе наиболее крупных проектов он назвал реконструкцию набережной в Нижнем Тагиле и исторического центра города Сысерть.

Министр добавил, что осталось завершить пять объектов с федеральным финансированием из 71, они будут сданы до конца ноября. В рамках инициативного бюджетирования в 2021 году в малых городах и населенных пунктах будут выполнены работы по порядка 15 объектам. Всего на формирование комфортной городской среды по итогам года направлено около 2,2 млрд рублей, из которых 1,6 млрд - федеральное финансирование. По предварительным данным, на 2022 год закладываются аналогичные суммы, отметил министр.

Смирнов также сообщил, что уже с 1 декабря начнется отбор заявок от муниципалитетов на благоустройство на 2023 год. Сначала местные власти будут принимать их от жителей, а весной пройдет рейтинговое голосование на электронной платформе.