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Следователя тюменского УМВД госпитализировали после избиения адвокатом

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 5 ноября. Адвокат в Тюменской области избил следователя регионального управления МВД. Пострадавший находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу пресс-службой областного следственного управления СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. В ночь на 5 ноября 2021 года подозреваемый, находясь в номере в гостинице, расположенной в городе Тобольске, во время внезапно возникшей ссоры нанес следователю регионального УМВД России по Тюменской области несколько ударов в область головы. С полученными травмами мужчина был госпитализирован в областную больницу № 3, где в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека".

В УМВД отметили ТАСС, что по данному факту руководством регионального полицейского главка назначено проведение служебной проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.

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