Первый этап ликвидации заброшенного поселка Полярный завершат на Ямале в конце 2022 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Муниципальные постройки в поселке Полярный Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который жители покинули в 2004 году, снесут в четвертом квартале 2022 года в рамках первого этапа по ликвидации бывшего населенного пункта. Земли под зданиями планируют рекультивировать, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"В рамках первого этапа будет ликвидирован 21 объект, ранее находящийся в муниципальной собственности. Также запланирована техническая рекультивация задействованных под ними земельных участков. Оборудование и технику доставят уже в ближайший зимний период (после формирования устойчивого снежного покрова). Работы в рамках первого этапа ликвидации поселка предполагается завершить в четвертом квартале 2022 года", - говорится в сообщении с уточнением, что остальные объекты будут снесены в рамках второго этапа.

В настоящее время в рамках подготовки ко второму этапу администрацией Приуральского района проводятся работы по поиску собственников и установлению у них прав на имущество. Окончательная ликвидация поселка предварительно назначена на четвертый квартал 2024 года.

По данным пресс-службы, мероприятия по восстановлению плодородия нарушенных почв будут проводиться только на участках, которые подверглись механическому воздействию. Площадь таких участков установят после окончания работ по ликвидации объектов.

Поселок Полярный расположен в районе 110 км железнодорожной линии "Чум - Лабытнанги" на Ямале. Решение о ликвидации поселка принято в марте 2021 года на совещании по вопросам социально-экономического развития Приуральского района.